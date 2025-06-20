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نار خبيز العيش امتدت لأسطوانة البوتاجاز.. إصابة سيدة في حريق بقنا

02:52 م الجمعة 20 يونيو 2025

جانب من السيطرة على الحريق

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيبت سيدة، اليوم الجمعة، في حريق نشب داخل منزل خلال صناعة الخبز امتدت النار إلى أسطوانة البوتاجاز، بجوار مصنع المكرونة، بندر قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بنشوب حريق داخل منزل بجوار مصنع المكرونة بدائرة القسم.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وبعد الفحص تبين نشوب حريق خلال صناعة الخبز امتدت النار من الفرن إلى أسطوانة البوتاجاز وأسفر ذلك عن إصابة سيدة تُدعى "ر.إ"، 45 عامًا، بجوار مصنع المكرونة في بندر قنا.

جرى السيطرة على الحريق ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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