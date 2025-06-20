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فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف

01:33 م الجمعة 20 يونيو 2025
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (8)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (9)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (7)
  • عرض 19 صورة
    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (4)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (2)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (19)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (6)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (3)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (16)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (18)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (17)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (13)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (11)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (12)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (15)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (1)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (10)
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    فحص 1347 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف (14)
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بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية باروط بمركز بني سويف، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1347 مواطنا في 8 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، عظام، أسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 199 تحليل دم و طفيليات، و 6 حالات أشعة عادية، و50 حالة موجات فوق صوتية.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، و الأمراض غير المعدية الضغط والسكر والسمنة، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدات الحوامل، والأطفال، وكبار السن.

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مديرية صحة بني سويف قافلة طبية قرية باروط حياة كريمة
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