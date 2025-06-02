تعليم كفر الشيخ: رصد 3 حالات غش وإحالة رئيس لجنة وملاحظ للتحقيق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، رصد غرفة عمليات المديرية العديد من المخالفات خلال اليوم الثالث من امتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى اللجان في الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة

أكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن غرفة عمليات المديرية رصدت 3 حالات غش لطلاب باللجان، وإحالة رئيس لجنة، وملاحظ للتحقيق واستبعادهم عن مهام عملهم، ووفق ذلك جرى تحرير محاضر لهم.

وكان 66 ألف و200 طالب وطالبة أدوا الامتحان في مادتي اللغة الانجليزية، والتربية الفنية فيما عبر الطلاب عن سعادتهم بسهولة الامتحان.