مصرع شخصين وإصابة 21 في تصادم مروع بين أتوبيس وميكروباص بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 21 آخرين في حادث تصادم مروّع بين أتوبيس وسيارة ميكروباص، على طريق الدواويس الصحراوي بدائرة مركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم عنيف على طريق “الإسماعيلية – الدواويس”.

وتحركت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، برفقة عدد من سيارات الإسعاف، وفرض كردون أمني بمحيط موقع التصادم لتأمين المنطقة ورفع آثار الحادث، كما جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وجرى التحفظ على جثماني الضحيتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأسفر الحادث عن وفاة: محمد عثمان يوسف محمد، 26 عامًا ،دينا محمد عبداللطيف، 26 عامًا، وإصابة: إسلام محمد حسني (36 عامًا)، مازن عبدالرحمن (22 عامًا)، أمنية محمد عبدالفتاح (32 عامًا)، هاجر محمد أحمد (32 عامًا)، أحمد محمد سعد (23 عامًا)، منى عمر عودة (49 عامًا)، رضوى عبدالرحمن (21 عامًا)، نادين طارق (20 عامًا)، جودي أشرف، محمد سليم (46 عامًا)، عصام هشام (13 عامًا)، تقوى عماد (19 عامًا)، صفاء محمد (57 عامًا)، نهال إبراهيم (24 عامًا)، شروق محمد، شيماء نادي، محمد سالم (55 عامًا)، إيمان إبراهيم (23 عامًا)، عماد إبراهيم (25 عامًا)، سلامة علي، حبيبة علي، وأيمن عبدالهادي (38 عامًا). وجميعهم يعانون من إصابات تراوحت بين كسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى القصاصين المركزي أنه تم التعامل مع الإصابات على الفور، مع تحويل عدد من الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلات جراحية دقيقة إلى المستشفيات الجامعية بالإسماعيلية، فيما تستمر المتابعة الطبية للحالات المستقرة داخل المستشفى.

من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وقوع التصادم، وسط مطالبات من أهالي المنطقة بتكثيف الرقابة المرورية على هذا الطريق الحيوي الذي تكررت عليه الحوادث خلال الفترة الأخيرة.