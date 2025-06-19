مصرع طفل صدمه تروسيكل بقرية الأبطال في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس؛ إثر حادث تصادم وقع بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بعد أن صدمه تروسيكل يسير دون لوحات معدنية ولاذ قائده بالفرار.

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تلقت بلاغًا من هيئة الإسعاف يُفيد بوقوع الحادث أمام فرع إسعاف الأبطال الجديد، وعلى الفور جرى إخطار الجهات الأمنية، والتي انتقلت إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب المعاينة المبدئية، تبين أن الطفل يُدعى معاذ أحمد إبراهيم بشير أحمد يوسف، ويبلغ من العمر 6 سنوات، ومقيم بقرية الأبطال، وسارع عدد من الأهالي بنقله إلى وحدة طب الأسرة بالقرية في محاولة لإنقاذه، إلا أن الفريق الطبي أكد وفاته فور وصوله، متأثرًا بإصابة شديدة في الرأس ونزيف داخلي.

وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لفحص مسرح الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان لتحديد هوية سائق التروسيكل المتسبب في الحادث.

وتواصل الجهات المعنية جهودها لتتبع المركبة وضبط مرتكب الواقعة، في ظل متابعة مستمرة من غرفة طوارئ إسعاف الإسماعيلية.