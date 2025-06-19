موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، عن استمرار أعمال تقدير درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة تهدف إلى ضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية في رصد النتائج.

وأوضح المصدر أن إعلان النتيجة سيتم منتصف الأسبوع المقبل، عقب اعتمادها رسميًا من اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مشيرًا إلى أن النتائج ستكون متاحة عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على الإنترنت، لتمكين الطلاب من الاستعلام عنها بسهولة.

وفي سياق متصل، أجرى المحافظ جولة تفقدية داخل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدينة أسيوط، لمتابعة سير العمل داخل الكنترول، والاطمئنان على انتظام عمليات التصحيح ورصد الدرجات. ورافقه خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسيد جمال، مدير المتابعة الميدانية، وكان في استقبالهم جمال عبد القادر عتريس، رئيس اللجنة، وحمدي عبد الحميد، وكيل اللجنة، وعدد من أعضاء الكنترول.

وشملت الجولة تفقد عدد من غرف العمل، منها غرفة مراجعة كراسات الإجابة، الحجرة السرية، غرفة الحاسب الآلي، وغرفة رصد ومراجعة الدرجات. كما حرص المحافظ على مناقشة العاملين بمختلف مراحل العمل، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتحسين الأداء ورفع كفاءة منظومة التصحيح.

وقدّم رئيس اللجنة شرحًا تفصيليًا حول آلية العمل، موضحًا أن المحافظة تضم 239 لجنة فرعية، يتم استلام أوراق الإجابة منها عبر 300 عضو كنترول، وتُفرز وفقًا لنماذج الأسئلة (أ، ب، ج، د)، ثم تُرسل إلى 6 مقرات تصحيح موزعة على عدد من المدارس، قبل أن تُعاد إلى لجنة النظام والمراقبة لرصد الدرجات باستخدام الأرقام السرية لضمان النزاهة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر خلال الجولة أهمية الالتزام بأعلى معايير الدقة والانضباط في جميع مراحل التصحيح والرصد، مشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعاملين، والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، بما يسهم في إنجاز المهام بكفاءة ويعزز من مصداقية العملية التعليمية.