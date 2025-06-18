محافظ القليوبية يوفر فرص عمل لـ 4 شباب ويستمع للحالات الإنسانية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اللقاء الجماهيري الأسبوعي الخاص بمدن شبين القناطر والخانكة والخصوص، بحضور الأجهزة التنفيذية والمختصين.



وخلال اللقاء وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية العمل، بتوفير فرص لـ 3 مواطنين من مدينة شبين القناطر، وتوفير فرصة عمل لأحد الشباب في أحد المصانع بمدينة العبور، وذلك فى إطار العمل على دمج الشباب في سوق العمل.



كما استمع المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة التضامن، بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة ودراسة كافة المشكلات وصرف (إعانات مالية عاجلة - ملابس مدرسية - وجهاز عروسة – عربات طعام متنقلة) وإدراج الحالات الإنسانية المستحقة عقب إجراء بحوث اجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى.



وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل ورصف شوارع وتوفير عربات طعام متنقلة واستخراج تراخيص بناء وتنفيذ أحكام قضائية.



ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.