17 مصابًا في مشاجرة بين عائلتين بقرية الديابية في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 17 شخصًا بإصابات متفرقة، في مشاجرة بين عائلتين بقرية الديابية التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي بوصول 17 مصابًا إلى قسم الاستقبال، إثر مشاجرة عائلية. وتنوّعت الإصابات ما بين جروح قطعية، وكسور، وكدمات، وتم التعامل الفوري مع الحالات وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين كما وردت بالتقرير الطبي: سيد ع.س (58 سنة)، خالد ع.س (51 سنة)، عماد خ.ع.س (22 سنة)، شربات ع.أ (42 سنة)، مها س.ع (23 سنة)، آمنة ع.س، رضا م.ع (23 سنة)، قرني ع.س (55 سنة)، أحمد م.ع (15 سنة)، كمال س.ي (49 سنة)، محمود س.ي (47 سنة)، محمد س.ي (58 سنة)، محمد م.خ (38 سنة)، محمود ر.ع (36 سنة)، محمد ر.ع (27 سنة)، مجدي ر.ع، مصطفى م.س (19 سنة).

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات الأمنية التحقيق في أسباب المشاجرة وملابساتها.