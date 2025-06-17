كفر الشيخ – إسلام عمار:

تمكنت حملة تموينية وأمنية مشتركة من ضبط مخزن غير مرخص في قرية أبو دراز بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، يُستخدم في إعادة تدوير السجائر التالفة وتصنيعها مجددًا باستخدام ماركات محلية شهيرة، في مخالفة واضحة للقانون.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، واللواء محمد عمار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، وتحت إشراف المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بعد ورود معلومات تفيد بوجود نشاط غير مشروع لتصنيع السجائر داخل أحد المخازن.

وتشكلت الحملة من الدكتور محمد الجوهري، مدير إدارة تموين فوه، وأحمد أبو سمرة، مأمور الضبط القضائي بجهاز الرقابة التموينية، ومحمود السرو، مفتش بمباحث تموين كفر الشيخ، وحسن حجاج، نائب رئيس مركز ومدينة فوه.

وأسفرت المداهمة عن ضبط نحو 5 أطنان من السجائر التالفة ومخلفات المصانع، والتي كان يجري إعادة تعبئتها وتغليفها باستخدام أسماء ماركات محلية معروفة، في محاولة لتضليل المستهلكين والغش التجاري.

وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.