مشروع عملاق لتحسين المياه والصرف الصحي بـ7 قرى بالدقهلية (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن إطلاق مشروع كبير لتحسين نوعية مياه الشرب والصرف الصحي في 7 قرى تابعة لمركز ومدينة نبروه، وذلك ضمن مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر، والذي يُعد من أبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها في 3 محافظات شمالية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمكتبه مع شميس بنز، مدير مكتب "جوبا تك" الاستشاري الدولي للمشروع، حيث جرى استعراض البرنامج الزمني لتنفيذ أعمال الصرف الصحي بقرية بهوت وتوابعها، تمهيدًا للبدء الفعلي في التنفيذ الميداني.

وشهد اللقاء حضور المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندس منير حسني، مدير مشروع مصرف كيتشنر بالشركة القابضة، والمهندس أحمد زيدان، مدير وحدة إدارة المشروع بشركة مياه الدقهلية.

وأوضح المحافظ أن المشروع يُنفذ ضمن خطة قومية تشمل محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، بتمويل مشترك من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومنحة الاتحاد الأوروبي (EU)، ويهدف إلى إزالة التلوث من مصرف كيتشنر وتحسين الوضع البيئي والصحي لملايين المواطنين.

ويستهدف المشروع 7 قرى وتوابع بمركز نبروه، هي: بهوت، كفر بهوت، الدروتين، الطيبة، طبنوها، عزبة بناتي، وعزبة الحاج عبد الغني، بإجمالي عدد سكان يُقدّر بنحو 82 ألف نسمة.

ويشمل المشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصحي بطاقة تصميمية تبلغ 16 ألف متر مكعب يوميًا، على مساحة تقارب 8 أفدنة، إضافة إلى تنفيذ شبكات انحدار ومحطات رفع، وقد تم الانتهاء من أعمال التصميمات والرفع المساحي الخاصة بقرية بهوت وتوابعها.

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الصحة العامة والبيئة بمركز نبروه، مشددًا على أهمية الشراكة بين الدولة والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، وجّه اللواء طارق مرزوق الشكر لأهالي قرية بهوت، مثمّنًا مساهمة المجتمع المدني في توفير الأرض اللازمة لإنشاء محطة المعالجة، معتبرًا أن المشاركة المجتمعية تمثل أحد أعمدة نجاح المشروعات الخدمية بالمحافظة.