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التصريح بدفن جثتي طفلتين شقيقتين في حريق منزلهما بالشرقية

03:58 م الإثنين 16 يونيو 2025

حريق منزل

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الشرقية - ياسمين عزت:

صرحت النيابة العامة، بمحافظة الشرقية، بدفن جثماني الطفلتين الشقيقتين اللتين لقيا مصرعهما؛ إثر اندلاع حريق في منزل أسرتهما بمنطقة منشية أباظة التابعة لدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

وكانت منطقة منشية أباظة قد شهدت حادثا مأساويا حيث لقيت الطفلتان "تقى"، 4 أعوام، وشقيقتها "دنيا"، عامين ونصف، مصرعهما بعد نشوب النيران داخل منزل الأسرة الكائن بالطابق الأرضي.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارًا بنشوب حريق داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة أول، وانتقلت قوات الحماية المدنية وعلى الفور إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، إلا أن النيران كانت قد التهمت جزءًا من المنزل وأودت بحياة الطفلتين.

وجرى نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وأمرت بتصريح الدفن بعد الانتهاء من المعاينات والإجراءات القانونية اللازمة.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وتحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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النيابة العامة دفن جثة طفلتين حريق منزل
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