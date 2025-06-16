رئيس جامعة أسيوط يشيد برسالة ماجستير محمود عجمي: إنجاز يعكس وعي صاحبه

أسيوط - مصراوي:

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الباحث محمود عجمي محمود، الذي أهداه نسخة من رسالة الماجستير الخاصة به، والتي جاءت بعنوان: "التربية الإعلامية لطلبة الجامعة على ضوء تداعيات الإعلام الرقمي – دراسة ميدانية"، والتي حصل عنها على درجة الماجستير بتقدير "امتياز" في تخصص أصول التربية بكلية التربية، جامعة أسيوط.

وخلال اللقاء، هنأ الدكتور المنشاوي الباحث على هذا الإنجاز الأكاديمي، مشيدًا بأهمية موضوع الرسالة، الذي يتناول واحدة من القضايا الحيوية في عصرنا الرقمي، ويعكس وعيًا متقدمًا بأثر وسائل الإعلام الرقمية على تشكيل وعي طلاب الجامعات.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية دعم الأبحاث العلمية التي تواكب متغيرات العصر وتسهم في تعزيز دور الجامعة في بناء مجتمع معرفي مسؤول، مشيرًا إلى أن تنمية التربية الإعلامية أصبحت من أولويات التعليم الجامعي في ظل ما يشهده العالم من انفجار معلوماتي وتطور متسارع في تقنيات الاتصال.

وقد ناقشت الرسالة سُبل تفعيل دور جامعة أسيوط في تنمية التربية الإعلامية لدى طلابها على ضوء تداعيات الإعلام الرقمي، وخرجت بتصور مقترح يسهم في تعزيز وعي الطلاب وتعاملهم النقدي مع الوسائط الإعلامية المختلفة.

يُذكر أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تكونت من الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله الصغير، أستاذ ورئيس قسم أصول التربية ومدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية – جامعة أسيوط (رئيسًا ومشرفًا)، والأستاذة الدكتورة حنان أحمد الروبي، أستاذ أصول التربية ومدير مركز التعليم المدمج بكلية التربية – جامعة بني سويف (عضوًا مناقشًا)، والأستاذة الدكتورة أماني محمد شريف، أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – جامعة أسيوط (عضوًا مناقشًا)، إلى جانب الدكتور عبده محمد عبده القصيري، مدرس أصول التربية المتفرغ – كلية التربية – جامعة أسيوط (مشرفًا).