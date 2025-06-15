الأول على إعدادية المكفوفين بالإسكندرية: سأتعلم الذكاء الاصطناعي (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

عبّر الطالب علي محمد عبد المنعم، عن سعادته بتفوقه في الشهادة الإعدادية للمكفوفين وحصوله على المركز الأول على مستوى محافظة الإسكندرية بمجموع 275.5 درجة، وذلك للعام الدراسي 2024-2025.

وقال "علي" في حديثه لمصراوي، اليوم الأحد: "شعرت بسعادة بالغة عند معرفة خبر إعلان اسمي في المركز الأول بالشهادة الإعدادية للمكفوفين في الإسكندرية؛ وتوقعت التفوق حيث كنت أقوم بواجباتي تجاه دراستي قدر استطاعتي".

وأشار إلى أنه وفقًا لنظام التعليم الملتحق به، كان يحرص على مذاكرة مواده الدراسية بطريقة برايل، لافتًا إلى دور والدته في تحويل الكتب الخارجية من الطبعة العادية إلى طريقة برايل لتوفير مزيد من المصادر العلمية له.

وأضاف أن أحد أسباب تفوقه هو تنظيم الوقت دون وضع عدد ساعات معينة للمذاكرة، لافتًا إلى أن التفوق في الشهادة الإعدادية كان ضمن أهدافه، خاصة وأنه حصل على الدرجات النهائية في الفصل الدراسي الأول، حيث كان ذلك دافعًا له للاستمرار حتى استطاع أن يحجز موقعه ضمن قائمة الأوائل.

وأشار إلى مساندة والديه في فترة المذاكرة، إذ كانا يخصصان له وقتًا كبيرًا لمساعدته، خاصة والدته التي تعمل مدرسة لمادة اللغة الإنجليزية، والتي حرصت على توفير البيئة الملائمة له لمراجعة دروسه.

ويطمح علي في مواصلة تفوقه الدراسي خلال المرحلة المقبلة بالثانوية العامة، ويسعى إلى دراسة إحدى مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المرحلة الجامعية، باعتبارها مجالات المستقبل.

من جانبها، عبرت السيدة "رباب أحمد" والدة الطالب علي عن سعادتها بتفوق ابنها في الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنها ووالد علي دومًا ما يشجعانه ويحفزانه على التفوق والنجاح، ويهيئان له كل الظروف التي تساعده على المذاكرة.

وأضافت أن "علي" اجتهد طوال العام الدراسي، حيث كان يتابع دروسه يوميًا، وينظم وقته، ويقسم المواد الدراسية حتى يتمكن من تحصيل المواد أولًا بأول؛ حتى تمكن من تحقيق هدفه بعد اجتهاد وتعب ومثابرة.