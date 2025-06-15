الحجر الصحي بجنوب سيناء يتابع حالة الحجاج العائدين عبر ميناء نويبع

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور كامل سمعان، مدير الحجر الصحي بجنوب سيناء، إن الفرق الطبية بمنفذ نويبع البحري تقوم باستقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، ومتابعة حالتهم الصحية وتسجيل كافة البيانات الخاصة بهم، واستيفائها لبدء فترة المتابعة الصحية لهم من خلال تفعيل دور الترصد للأمراض المعدية عن طريق موقع متابعة القادمين من الحج إلكترونيًا على موقع الوزارة الخاص بمتابعة العائدين من الحج.

وأوضح مدير الحجر الصحي في تصريح اليوم، أن الفريق الطبي قام بمناظرة الحجاج والاستماع إلى كافة استفساراتهم، والرد عليها فيما يخص الحالة الصحية والتعليمات الواجب اتباعها بعد العودة.

ومن جانبه، أوضح يوسف صلاح، مشرف الحجر الصحي بنويبع وطابا، أن فريق الحجر الصحي بميناء نويبع قام بإنهاء كافة الإجراءات الصحية لكافة القادمين، وتقديم الخدمة الطبية العاجلة لأي حالة طارئة.

وأكد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء حتى عودة كافة الحجاج بعد أداء المناسك، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة متابعة الحالة الصحية لكافة الحجاج المصريين العائدين بمنفذ نويبع البحري، وبناءً على التكليف المباشر من الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور أشرف فوزي، مدير الطب الوقائي .

جدير بالذكر، أن ميناء نويبع البحري استقبال 3 أفواج من حجاج البر، بإجمالي 833 جاجا، و 18 باص، بواقع 295 حاجًا و8 باصات في الفوج الأول، و 132 حاجًا و 3 باصات في الفوج الثاني، و 306 حاجًا و7 باصات في الفوج الثالث.

وتحرص موانئ البحر الأحمر على استقبال الحجاج العائدين داخل الميناء بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات العاملة، وإنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش بسرعة وكفاءة، إلى جانب تنظيم أعمال الحمالين، وتوفير خدمات الرعاية اللازمة لضمان راحة الحجاج.