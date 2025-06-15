وسط استعدادات شاملة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية



الإسماعيلية- أميرة يوسف:

انطلقت صباح اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية للعام الدراسي 2024- 2025.

وبدأ طلاب وطالبات الشهادة الثانوية أولى أيام ماراثون الامتحانات بأداء مادتي "التربية الدينية" و"التربية الوطنية"، وسط أجواء يسيطر عليها الترقب والقلق من جانب الطلاب وأولياء الأمور، رغم أن المادتين لا تدخلان ضمن المجموع الكلي.

وتقدَّم لأداء الامتحانات هذا العام نحو 11 ألفًا و590 طالبًا وطالبة، موزعين على 31 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية الثمانية داخل المحافظة، من بينهم أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من التعليم النظامي، إلى جانب 1,391 طالبًا من طلاب المنازل.

وقد تم تجهيز اللجان على مدار الأيام الماضية، من حيث النظافة والتعقيم، وتوفير المقاعد والأدوات الأساسية، بما يضمن انطلاق الامتحانات في أجواء منظمة.

كما استقبلت المحافظة رؤساء اللجان والمراقبين المنتدبين من خارج الإسماعيلية داخل 34 استراحة مجهزة بالكامل، شملت جميع الخدمات الأساسية، في إطار استعدادات شاملة لتوفير مناخ مريح للعمل داخل اللجان.

وشهدت المدارس خلال الساعات الأولى من اليوم التزامًا واضحًا بالإجراءات الوقائية والصحية، حيث تواجد داخل كل لجنة طبيب أو زائرة صحية، إلى جانب فرق تطوعية من الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم الطبي الفوري عند الحاجة، تحسبًا لأي طارئ صحي قد يطرأ على الطلاب أو العاملين باللجان.

وتتولى غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية متابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، من خلال شبكة تواصل فوري مع جميع اللجان الامتحانية، لرصد أي مشكلات طارئة والتعامل السريع معها، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبدعم من الجهات التنفيذية والخدمية المعنية.