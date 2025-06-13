محامي تاجر الذهب بالبحيرة: النيابة وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد

البحيرة - أحمد نصرة:

قال محمد يسري أبو رابح، محامي تاجر الذهب أحمد المسلماني، إن النيابة العامة بمدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة، وجهت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهمين في واقعة الاعتداء على موكله، والتي أودت بحياته.

وأضاف "أبو رابح"، أن النيابة وجهت أيضًا للمتهمين تهمة الشروع في قتل أحمد الديباني، مرافق المجني عليه خلال الواقعة، مشيرًا إلى صدور قرار بتجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وشيّع الآلاف من أهالي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، أمس الخميس، جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني، والذي فارق الحياة متأثرًا بإصابته إثر اعتداء عنيف بالأسلحة البيضاء على يد شخصين بسبب خلافات سابقة.

كان مركز شرطة رشيد، تلقى بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وكشفت التحريات عن تورط كل من "فارس.ع.م"، و "سيف الدين.أ "، في ارتكاب الجريمة.

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة

دماء على الذهب.. القصة الكاملة للاعتداء على تاجر مصوغات أمام المارة بالبحيرة

وفاة تاجر الذهب بالبحيرة متأثرًا بإصابته على يد شخصين

"صفوا دمه".. اعتداء مروع على تاجر ذهب وسط المارة في البحيرة

"بيسرق ذهب ويعبي في جيبه".. فيديو يوثق سبب خلاف تاجر المجوهرات أحمد المسلماني وقاتله برشيد