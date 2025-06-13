البحيرة - أحمد نصرة:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات متفرقة من داخل محل تاجر ذهب رشيد بمحافظة البحيرة، ظهر فيه المتهم الرئيسي بقتل التاجر وهو يسرق مشغولات ذهبية بشكل متكرر.

ورصدت كاميرات المراقبة المثبتة داخل المحل، الجاني وهو يتظاهر بأداء عمله الاعتيادي لدى المجني عليه، ثم يستغل انشغاله في أكثر من مناسبة ليلتقط قطعًا ذهبية ويخفيها في جيبه.

وأعادت هذه التسجيلات، التي انتشرت على نطاق واسع، تسليط الضوء على واقعة مقتل تاجر الذهب المعروف أحمد المسلماني، والذي فارق الحياة إثر اعتداء عنيف بأسلحة بيضاء داخل محله على يد شخصين بسبب خلافات سابقة تتعلق بتلك السرقات وتحرير الضحية لمحضر ضد قاتله.

وعلق أحد مشاهدي المقطع قائلًا: "الكاميرا كشفته وهو بيكبش من الذهب ويعبي في جيبه، يعني مش كفاية خانه في فلوسه، غدر بيه كمان في حياته".

وشيّع الآلاف من أهالي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، أمس الخميس، جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني، والذي فارق الحياة متأثرًا بإصاباته إثر اعتداء عنيف بالأسلحة البيضاء على يد شخصين بسبب خلافات سابقة.

كان مركز شرطة رشيد تلقى بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية. وكشفت التحريات عن تورط كل من المدعو "فارس.ع.م"، و "سيف الدين.أ "، في ارتكاب الجريمة.

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.

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