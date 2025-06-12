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بالصور.. الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة

11:52 م الخميس 12 يونيو 2025
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  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (9)
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (8)
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (5)
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (4)
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (6)
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (2)
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (18)
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (7)
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (16)
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (17)
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (14)
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (15)
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (3)
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (11)
  • عرض 18 صورة
    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (1)
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    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (10)
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    الآلاف يشيّعون تاجر ذهب قُتل باعتداء مسلح في البحيرة (13)
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البحيرة - أحمد نصرة:

شيّع الآلاف من أهالي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني، والذي فارق الحياة متأثرًا بإصاباته إثر اعتداء عنيف بالأسلحة البيضاء على يد شخصين بسبب خلافات سابقة.

كان مركز شرطة رشيد قد تلقى بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية. وكشفت التحريات عن تورط كل من المدعو فارس.ع.م، وآخر، في ارتكاب الجريمة.

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.

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مدينة إدكو البحيرة تاجر الذهب أحمد المسلماني مديرية أمن البحيرة اعتداء مسلح
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