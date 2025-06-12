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وفاة تاجر الذهب بالبحيرة متأثرًا بإصابته على يد شخصين

12:50 ص الخميس 12 يونيو 2025

وفاة تاجر الذهب بالبحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

توفي أحمد المسلماني، تاجر الذهب، داخل أحد المستشفيات الخاصة في محافظة الإسكندرية، متأثراً بإصابته، إثر اعتداء شخصين عليه بالأسلحة البيضاء.


كان مركز شرطة رشيد، تلقى إخطارًا بإصابة شخص بإصابات بالغة وجرى نقله للمستشفى، إثر تعدي شخصين عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، علي يد فارس.ع.م، وشخص آخر، وحرر محضر بالواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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