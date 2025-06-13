الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نعى مجلس إدارة نادي العاملين بجامعة قناة السويس، وفاة الطفلة جنات علي عبدالفتاح، التي لقيت مصرعها منذ عدة أيام إثر سقوطها من إحدى ألعاب الملاهي داخل النادي، في حادث مؤلم أثار حزنًا واسعًا بين الأهالي ورواد النادي.

وأوضح مجلس إدارة النادي، في بيان رسمي، أن منطقة الألعاب الترفيهية الموجودة داخل النادي مؤجرة لصالح إحدى الشركات الخاصة المتخصصة في هذا النشاط، ولا تخضع إداريًا أو فنيًا لإشراف النادي أو إدارته، مؤكدًا أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت تقصير.

وأشار مجلس إدارة نادي العاملين إلى أن سلامة الزائرين ومرتادي النادي تأتي على رأس الأولويات، وعلى هذا الأساس تقرر وقف جميع الأنشطة داخل النادي بشكل مؤقت منذ وقوع الحادث، وحتى الانتهاء الكامل من التحقيقات الجارية.

وكانت نيابة الإسماعيلية قد قررت فتح تحقيق موسع في الحادث الذي أدى إلى مصرع الطفلة، ووجهت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثمان وإعداد تقرير طبي شامل عن أسباب الوفاة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أصدرت قرارًا بـ دفن الجثمان بعد الانتهاء من المعاينة والتشريح.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي هيئة الإسعاف المصرية بلاغًا يُفيد بسقوط طفلة من إحدى ألعاب الملاهي داخل النادي الكائن بالقرب من مزلقان الدوحة في دائرة قسم أول الإسماعيلية. وبحسب الفحص المبدئي، تبين أن الطفلة سقطت من ارتفاع عالٍ واصطدمت بجسم صلب، ما أسفر عن إصابتها بتهشم في الجمجمة، أودى بحياتها في الحال.

تم نقل جثمان الطفلة بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت بدورها التحقيقات، فيما كشفت المعاينة أن الضحية تبلغ من العمر 15 عامًا، وتقيم في منطقة أبوبلح، التابعة لمركز الإسماعيلية.