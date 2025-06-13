الأول إعدادي أزهري بالسويس: القرآن سر تفوقي

السويس – حسام الدين أحمد

حصد الطالب محمد صلاح منصور المركز الأول على مستوى محافظة السويس في الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2025، ليجني ثمرة اجتهاده وانتقاله من مرحلة التعليم الأساسي إلى المرحلة الثانوية بثقة وتميّز.

محمد، ابن معهد أحمد عبده الأزهري، أوضح أن حفظه الكامل للقرآن الكريم كان العامل الأبرز في تحقيق هذا التفوق، حيث ساعده في تقوية الذاكرة، وفهم المواد الشرعية والعلمية على حدٍّ سواء. وأضاف أن التزامه بالعبادات وتنظيم وقته بشكل يومي، بدءًا من صلاة الفجر وقراءة الورد القرآني، كان له أثر بالغ في تحسين تركيزه وتحصيله الدراسي.

وأكد محمد أنه كان دائمًا من أوائل المعهد، إلا أن إتمام حفظ كتاب الله منح شخصيته نضجًا ووعيًا أكبر، وسهّل عليه استيعاب المناهج، خاصة المواد العلمية، إذ أصبح أكثر قدرة على الفهم والتحليل.

يحلم محمد بأن يصبح طبيبًا بشريًا متخصصًا في الجراحة العامة، ويسعى لتسخير علمه في خدمة المجتمع، مؤمنًا بأن طريق التميز يبدأ بحب العلم والمعرفة.

من جانبه، عبّر والد محمد عن سعادته الكبيرة بتفوق نجله، مؤكدًا أن النجاح يبدأ من التربية الصالحة والالتزام الديني، مشيرًا إلى أنه ألحق أبناءه الأربعة بالتعليم الأزهري ليشبّوا على حفظ القرآن وتعلّم العلوم الشرعية جنبًا إلى جنب مع الدراسة الأكاديمية.

وكانت "مصراوي" قد بثّت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" لقاءً مباشرًا مع الطالب المتفوق، تحدث فيه عن سر نجاحه، مؤكدًا أن القرآن الكريم كان رفيق دربه في التفوق الدراسي.

يُذكر أن منطقة السويس الأزهرية أعلنت نتائج أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025، برئاسة الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والدكتورة آيات محمد حسن، الوكيل الثقافي.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 196,577 طالبًا وطالبة، حضر منهم 192,052، وبلغ عدد الناجحين 147,567 بنسبة نجاح وصلت إلى 76.84%، بينما تقرر دخول 49,009 طلاب الدور الثاني.