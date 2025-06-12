انطلاق امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ الأحد بـ78 لجنة

كفر الشيخ – إسلام عمار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، انتهاء الاستعدادات لبدء امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد 15 يونيو 2025، والمقرّر أن تستمر حتى 10 يوليو من الشهر ذاته، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، وتحت إشراف الدكتور علاء جوده، وكيل الوزارة بالمحافظة.

وتنطلق الامتحانات في يومها الأول بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية لجميع طلاب الشعب (النظام القديم، النظام الجديد، ومدارس STEM)، من خلال 78 لجنة امتحانية موزعة على مدن ومراكز كفر الشيخ، حيث يستقبل ماراثون الامتحانات نحو 28 ألفًا و102 طالب وطالبة من الشعبتين العلمية والأدبية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه تم تجهيز 78 لجنة رئيسية وتزويدها بكافة الاحتياجات، إلى جانب إعداد 24 استراحة مخصصة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، بواقع 12 استراحة للرجال و12 للسيدات، موزعة على الإدارات التعليمية الاثنتي عشرة بالمحافظة.