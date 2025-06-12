جثتان و5 مصابين في تصادم سيارتين وجرار زراعي بالبحيرة- صور



البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الخميس، بينما أصيب 5 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص وجرار زراعي، أمام قرية النجيلة على طريق "حوش عيسى- أبوالمطامير" في البحيرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ تبين وفاة كلا من: "أحمد صبرى عبدالله"، 22 عاما، إثر إصابته بكسر بالفك السفلي وكسر بالجمجمة، وشخص مجهول الهوية 16 عاما، أثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة.

كما أصيب كلا من: "أحمد سعد عبدالحليم"، 35 عاما، باشتباه كسر بالرأس، "صبرى عبدالله عبدالله"، 55 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، "محمد خليل محمد"، 22 عاما، باشتباه نزيف بالمخ، "محمد جميل علي"، 41 عاما، بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، "محمد أحمد الشريف"، 21 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالساق اليمني واشتباه مابعد الارتجاج.

تم نقل المصابون إلى مستشفى حوس عيسى، إذ أودعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.