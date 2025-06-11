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كان يقضي إجازة العيد مع جده.. انتشال جثة طفل من النيل بالقليوبية

03:42 م الأربعاء 11 يونيو 2025

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة طفل غرق بقرية العمار مركز طوخ.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة طوخ بغرق طفل بقرية العمار مركز طوخ.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الإنقاذ النهري، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية غرق طفل يدعى "عبد الخالق إبراهيم الدسوقي"، في الصف الرابع الابتدائي.

وكشفت التحريات، أن الطفل كان يقضي إجازة العيد ويزور جده ونزل للاستحمام في المياه وغرق منذ يومين، وجرى انتشال الجثة اليوم عند قرية كفر مويس بنها بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقل الجثمان إلى بنها التعليمي لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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إجازة العيد غرق طفل في النيل القليوبية قوات الإنقاذ النهرى
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