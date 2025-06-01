تعليم القليوبية تكشف حقيقة تسريب امتحان الجبر لطلاب الإعدادية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مجموعة من نماذج امتحانات مدعين أنها تخص امتحان مادة الجبر والإحصاء الذي يؤديه طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

من جانبها نفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، صحة الورقة وأنها لا تمت بصلة لامتحان مادة الجبر التى يؤديها الطلاب داخل لجان الامتحانات اليوم الأحد.

ويؤدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية 2025، حيث يؤدى الطلاب اليوم الأحد امتحان مادتى الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، يعقبه امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

وتمت أعمال التفتيش للطلاب والطالبات قبل الدخول لمقار اللجان للتأكد من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية، داخل اللجان، لمنع أعمال الغش وفقا لقرار وزير التربية والتعليم.

وانطلقت أمس السبت، الموافق 31 مايو 2025، امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، حيث يؤدى الامتحانات هذا العام 120413 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية، في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة وهي: "بنها – قليوب – غرب شبرا — شرق شبرا – طوخ – القناطر الخيرية – كفر شكر – شبين القناطر – الخانكة – العبور – الخصوص – قها".