محافظ المنيا يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بالتربية والتعليم

المنيا-جمال محمد:

اعتمد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الجمعة، نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم، والتي تهدف إلى اختيار الكفاءات المؤهلة للقيام بالأعمال الإشرافية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار دعم القيادات التربوية وتحقيق الكفاءة في الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضح المحافظ، أن اعتماد النتيجة يأتي في إطار الحرص على الدفع بقيادات تعليمية تمتلك الخبرة والكفاءة، للمساهمة في تطوير العملية التعليمية والنهوض بالمنظومة التربوية بالمحافظة، موجها مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الأوامر التنفيذية لتسلم العمل .

من جانبه، قال صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن المديرية بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم العمل للقيادات التي تم اختيارها ضمن المسابقة، مؤكدًا أن عملية الاختيار تمت وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المديرية حريصة على الدفع بقيادات تعليمية فعّالة قادرة على تحسين الأداء وتحقيق الانضباط داخل المدارس، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم في محافظة المنيا.