حبس قاتل زوجته فى الأقصر 4 أيام على ذمة التحقيقات

الأقصر- محمد محروس:

أمرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر، بحبس المتهم بقتل زوجته في منطقة أبو الجود، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني، وذلك على خلفية قيامه بطعنها بسكين إثر خلافات أسرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يُفيد بورود بلاغ لقسم شرطة الأقصر بمقتل ربة منزل تدعى "ملك. م. ف" (22 عاماً)، إثر إصابتها بـ9 طعنات نافذة بسكين مطبخ داخل منزل الزوجية.

وكشفت التحريات الأولية، أن الجريمة ارتُكبت على يد زوجها "حسام. ش" (33 عاماً)، بعد عامين ونصف من الزواج، ولديهما طفلة صغيرة. وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وبعد ندب الطبيب الشرعي لإعداد التقرير الطبي اللازم، صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان، وتم نقلها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة في قرية الحبيل.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.