جثة الغوصة تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز

قنا_عبدالرحمن القرشي :

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية الغوصة، التابعة لدائرة مركز قنا، وجرى نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بمقتل شاب بطلق ناري في قرية الغوصة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع أ.ع.ح، يبلغ من العمر 27 عامًا، بطلق ناري في ظروف غامضة داخل قرية الغوصة التابعة لدائرة مركز قنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.