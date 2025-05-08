محافظ المنيا يقود حملة موسعة بحي غرب لإزالة تعديات البناء المخالف -صور

المنيا-جمال محمد:

قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، حملة ميدانية موسعة بشارعي سكة تلة و6 أكتوبر بحي غرب مدينة المنيا، في إطار جهود محافظة المنيا للقضاء على مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية .

وأكد المحافظ، أن الدولة حققت إنجازاً غير مسبوق في ملف التصالح على مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، مشدداً على استمرار حملات إزالة المخالفات والتعامل بكل حسم مع أي حالة تعدٍ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، والحفاظ على حق الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

وخلال الحملة، ضُبط عدد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي بإحدى العمارات السكنية بتقسيم شادي في حي غرب، وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي لفتة إنسانية، استوقف المحافظ أحد الباعة الجائلين بشارع 6 أكتوبر طالباً المساعدة، وعلى الفور قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة له، كما اصطحب المحافظ عدداً من الحالات الإنسانية إلى ديوان عام المحافظة للقاء مسؤولي خدمة المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم، وقرر صرف لحوم ومواد غذائية لهم.

رافق المحافظ خلال الحملة الدكتور سعيد محمد رئيس المركز ونواب رئيس المركز والمهندسة نجوي محمود رئيس قطاع توزيع الكهرباء بالمنيا والجهات الأمنية وكافة الأجهزة المعنية والتفتيش المالى والإداري.