محافظ الأقصر ونائب وزير الصحة يناقشان جودة الرعاية الصحية -صور

الأقصر- محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، وذلك خلال زيارته التفقدية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة الرعاية الصحية.

وأكد نائب وزير الصحة، أن الزيارة تأتي بهدف التواجد بين الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعيق سير العمل داخل المنشآت الصحية، مشيداً بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في محافظة الأقصر.

وأشار إلى أنه يرافقه خلال الزيارة فريق مركزي من الوزارة لمتابعة أعمال الوقاية والرعاية الأولية بالوحدات الصحية التابعة لمديرية الصحة، وذلك ضمن جولاته الأسبوعية لمتابعة الأداء الصحي في عدد من المحافظات.

من جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أنه تم إنشاء المجلس الصحي بالمحافظة بهدف تعزيز تكامل الجهود بين الجهات الصحية المختلفة لخدمة المواطنين، مؤكداً أن رضا المواطن هو أولوية الدولة والقطاع الصحي على حد سواء.

وأضاف أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لتحسين الخدمات الطبية، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح لاستقبال أي شكاوى أو مقترحات تتعلق بالقطاع الصحي، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

كما أكد المحافظ على أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل، باعتباره من أهم المشروعات القومية التي تهدف إلى توفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، مشدداً على ضرورة استكمال تنفيذ المشروع في جميع مراكز ومدن المحافظة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر.