نفوق 12 رأس ماشية وحصان في حريق التهم حظيرة مواشي بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

التهم حريق محتويات حظيرة مواشي بعزبة المنشية التابعة للوحدة المحلية بمشتهر في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، وأسفر عن نفوق 12 رأس ماشية، وفرس، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في حظيرة مواشي بعزبة المنشية التابعة للوحدة المحلية بمشتهر في طوخ.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن نفوق 12 رأس ماشية، وحصان.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في حظيرة مواشي عشوائية، وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.