قرار بحظر خروج الثروة السمكية من الوادى الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عدم خروج الأسماك خارج المحافظة إلا بعد استيفاء حصة المحافظة منها وزيادة حصة حصتها من الأسماك لتغطية احتياجات المراكز الخمسة.

كما قرر محافظ الوادى الجديد توفير الأسماك كبيرة الحجم بأسعار مخفضة للمواطنين .

وطرحت محافظة الوادي الجديد كميات كبيرة من أسماك البلطي الصغير القادمة من مفيض باريس بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وذلك بمنافذ المراكز والديوان العام، ما حقق إقبالا كبيرًا من قبل المواطنين للشراء نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالأسعار في محلات بيع الأسماك.

وحققت منافذ البيع التابعة للمراكز توازنا كبيرا في أسعار الخضر والفاكهة وتقل عن مثيلتها بنحو 30% في المحلات التجارية، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم بهذه المنافذ 6 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البطاطس 7 جنيهات، بالإضافة إلى الأسعار المنخفضة لكل الخيار والفلفل والباذنجان والجزر.