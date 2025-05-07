قناة السويس تبحث مع "CMA CGM" فرص استئناف الملاحة بعد تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

بدأت هيئة قناة السويس جهودًا مكثفة للتواصل مع عملائها من كبرى الخطوط الملاحية، في ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر، وذلك لمناقشة تأثير تلك المستجدات على حركة الملاحة وتشجيع العودة إلى استخدام الممر الملاحي الحيوي للقناة.

وفي هذا السياق، عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع السيدة كريستين كابو، نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة CMA CGM الفرنسية، والسيد طارق زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصر والسودان، لمراجعة سياسات الإبحار الخاصة بالمجموعة والتباحث حول فرص تعزيز التعاون المستقبلي.



وأكد الفريق ربيع أن الأوضاع الأمنية المستقرة في البحر الأحمر تمثل مؤشرًا إيجابيًا يمكن البناء عليه لاستعادة الثقة في المرور الآمن عبر المنطقة، مشددًا على أن قناة السويس تظل الخيار الأسرع والأكثر كفاءة للسفن العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه طريق رأس الرجاء الصالح.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن CMA CGM تحتل المرتبة الأولى بين خطوط الحاويات من حيث الحمولة الصافية العابرة للقناة خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، بنسبة بلغت 19% من إجمالي حمولات سفن الحاويات، ما يعكس متانة العلاقة بين الجانبين.



من جهتها، أعربت كريستين كابو عن تفاؤل المجموعة بالتطورات الإيجابية في البحر الأحمر، مؤكدة حرص CMA CGM على العودة مجددًا للعبور من قناة السويس نظرًا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية. وأشارت إلى أن المجموعة تُسيّر بالفعل خدمة ملاحية ثابتة تمر عبر القناة، مع وجود خطط لتشغيل خدمة إضافية خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع اعتبارات السلامة البحرية.



تأتي هذه التحركات في ضوء ما عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية من ترحيب بنجاح جهود وقف إطلاق النار في اليمن، والتي تمت بوساطة عمانية ودعم أمريكي، وهو ما يعزز مناخ الاستقرار بالمنطقة ويعيد الثقة في طرق الملاحة الدولية.