إصابة عامل وزوجته في انفجار أسطوانة بوتاجاز ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب عامل وزوجته بحروق متفرقة، في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل الأسرة، بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول "أيمن.إ.ع"، 45 عامًا، و زوجته "سما.م.ع"، 45 عامًا، ويقيمان قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى، إلى المستشفى المركزي، مصابين بحروق متفرقة من الدرجة الثانية، إثر انفجار أسطوانة فرن بوتاجاز بالمنزل.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وتحويلهما إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.