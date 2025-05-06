محافظ الإسماعيلية يتابع جهود التصدي لمخالفات الردم والعشش العشوائية بمدينة المستقبل

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شنت وحدة تنظيم المخلفات بالاسماعيلية، حملة موسعة بالتنسيق مع لجنة خدمات مدينة المستقبل ووحدة التدخل السريع، شملت عدة مناطق داخل المدينة.

وذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة رفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة السير وتؤثر على المظهر الحضاري، إلى جانب متابعة مدى التزام المواطنين باستخدام الأماكن المخصصة لإلقاء القمامة ومخلفات الهدم، وضرورة إزالة العشش العشوائية المخالفة.

وأوضحت المهندسة أميمة حفني محمد، مدير وحدة تنظيم المخلفات، أن الحملة أسفرت عن تحرير 7 محاضر لمواطنين ألقوا مخلفات الهدم والقمامة في الطرق العامة بالمخالفة لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، مما يؤدي إلى تعطيل الحركة وتشويه المنظر العام.

وأضافت أن الحملة رصدت أيضًا عددًا من العشش العشوائية الملحقة ببعض المنازل، وتم تحرير 3 محاضر لأصحابها، مع التنبيه عليهم بإزالتها الفورية لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.

وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بشأن تراكم القمامة بمنطقة الألف وحدة سكنية بمدينة المستقبل، تم رفع المخلفات بالكامل من المنطقة، مع وضع صندوقين جديدين للقمامة لمنع تكرار المشكلة.

وأكدت "حفني" استمرار الحملات في جميع أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بهدف تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للإسماعيلية.