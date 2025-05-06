تخدم 140 ألف نسمة.. محافظ قنا يضع حجر الأساس لمحطة مياه الكلاحين بقفط

قنا- عبدالرحمن القرشي:



في إطار خطة الدولة الشاملة لتحسين البنية التحتية وتوفير مياه شرب نقية وآمنة للمواطنين، وضع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حجر الأساس لمحطة مياه الكلاحين المدمجة، التابعة لمركز ومدينة قفط، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد محافظ قنا، في كلمته أن محطة مياه الكلاحين ستخدم ما يزيد على 140 ألف نسمة، وتساهم بشكل كبير في معالجة مشكلات ضعف وانقطاع المياه التي تعاني منها بعض المناطق في مركز قفط والمناطق المجاورة، موضحا أن المحطة ستعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 لتر/ثانية، بقدرة 17 ألف متر مكعب يوميًا، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال 18 شهرًا، بتكلفة إجمالية قدرها 348 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأضاف "عبدالحليم" أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والهيئات المختصة لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار الدكتور خالد عبد الحليم إلى أن محافظة قنا تولي اهتمامًا بالغا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، نظرا لارتباطه الوثيق بحياة المواطنين اليومية، مؤكّدًا أن هذه المشروعات تُعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل التنمية بالمحافظة، وتسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة في القرى والمراكز.