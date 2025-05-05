أوهمها بحبه وحملت منه فطعنها 7 طنعات.. كشف غموض مقتل فتاة في الفيوم

الفيوم- حسين فتحي:

كشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم، غموض مقتل سيدة والعثور عليها داخل خط صرف زراعي.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يفيد بعثور أهالى نجع يحيى في الفيوم، على جثة سيدة تتدلى من ماسورة صرف زراعي، وبها العديد من الطعنات بأماكن متفرقة من جسدها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي للبحث عن مرتكبي الواقعة، إذ كشفت تحريات فريق البحث الجنائي، أن الجثة لفتاة تُدعى "م. أ. ع"، 35 عاما، غير متزوجة، مقيمة بنجع يحى التابع لقرية سنرو البحرية.

وأضافت التحريات، أن الفتاة كانت ترتبط بعلاقة عاطفية بأحد جيرانها يُدعى "جمعة. ن. ع"، 42 عامًا، مقيم بنفس النجع، والمعروف بـ"تعدد العلاقات النسائية"، إذ أوهم المتهم المجني عليها أنه يُحبها ويُريد الزواج منها، خاصة أنه متزوج من سيدة وعلى خلاف دائم معها.

وأوضحت التحريات، أن العلاقة تطورت بين المتهم والمجني عليها، تحول مسارها من التحدث عبر الهاتف المحمول إلى لقاءات مُحرمة مٌستغلًا تعلق الفتاة به.

وأشارت إلى أنه في إحدى اللقاءات وقعت الفتاة في المحظور وسلمت له شرفها، ثم تعددت اللقاءات فيما بينهما مما تسبب في حدوث حمل.

وشعرت الفتاة بشيئ بين أحشائها، إذ طلبت منه إصلاح خطيئته وضرورة التقدم لأهلها والزواج منها، إلا أنه مطالها، وطلب منها ضرورة الذهاب لطبيب النساء والتوليد بمدينة أبشواي، الذي أوهمه أنه زوجها ويريد الاطمئنان عما إذا كانت زوجته حامل، أم لا، وفقا لما ذكرته تحريات البحث الجنائي.

وبحسب التحريات، فإنه بعد إجراء التحليل الذي أثبت أن السيدة حامل في شهورها الأولى، اصطحب المتهم الفتاة لمنطقة أبو راضي القريبة من النجع الذي يقيم به، إذ طلب منها ضرورة التصرف والذهاب لطبيب آخر لإجهاضها، إلا أن الفتاة رفضت وأصرت على ضرورة التقدم لأهلها بشكل سريع والزواج منها، وأن يكون الجنين ثمرة حبهما، إلا أن المتهم رفض.

وأكدت التحريات أن المتهم قام بخنق المجني عليها، إذ قام بإخراج سكين كان يخفيه بين طيات ملابسة، وقام بالانقضاض عليها، وطعنها حوالى سبعة طعنات أنهت حياتها، ثم قام بحملها وإلقائها داخل ماسورة صرف زراعي، وتركها وذهب إلى منزله في أمان وسلام.

وبتكثيف البحث، تمكنت الأجهزة الأمنية في الفيوم من إلقاء القبض على المتهم، الذي أحيل لنيابة أبشواي لتتولى التحقيق.