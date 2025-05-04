السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل في مدينة ملاهي بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على عامل في مدينة ملاهي، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمدينة أسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمود عبد الرحمن و علاء الدين سيد عبد المالك وأمانة سر عادل أبوالريش وزكريا حافظ.

تعود تفاصيل القضية رقم 1 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط إلى تلقي ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط معلومات تفيد بقيام المتهم "مصطفى. م. ع"، البالغ من العمر 22 عامًا، والمقيم بمنطقة الشخوة بالوليدية حي شرق أسيوط، بالاتجار في المواد المخدرة بنوعيها الجملة والقطاعي، مستخدمًا شخصه ومسكنه كمخابئ لتلك المواد.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قاد معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، قوة من أفراد الشرطة السريين لاستهداف المتهم في شارع البحر بمنطقة الوليدية، حيث كان يستعد لتسليم شحنة من المخدرات لعملائه من تجار الجملة والتجزئة.

تمكنت القوات من رصد وتتبع تحركات المتهم، وعند وصوله تم القبض عليه. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على حقيبة تحتوي على 18 قطعة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ 600 جنيه، وميزان حساس.

واعترف المتهم بحيازته لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وأقر بأن المبلغ المالي هو حصيلة بيع المواد المخدرة، والهاتف المحمول يستخدم للتواصل مع عملائه، والميزان الحساس لتسهيل عملية وزن وتقطيع المخدرات.