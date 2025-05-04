تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

رست 11 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وحققت تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1121 شاحنة و 127 سيارة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1895 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع، 547 شاحنة و118 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 574 شاحنة و9 سيارة.

وسجل ميناء سفاجا اليوم الأحد استقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS بينما تغادرالسفينة PELAGOS EXPRESS، فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس و PELAGOS EXPRESS وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS.

كما تم تداول 5800 طن بضائع ، 480 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) أربع سفن وهي: أور، سينا، الحسين وآيلة.