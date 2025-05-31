وزير الري يتفقد قناطر أسيوط الجديدة -صور

أسيوط- محمود عجمي:

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم السبت، جولة تفقدية لقناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على كفاءة تشغيل المنشأة.

وخلال الزيارة، شدد الدكتور سويلم على ضرورة الاستمرار في أعمال الصيانة الدورية لكافة مكونات القنطرة، بما يضمن سلامتها واستدامة تشغيلها بكفاءة عالية. كما وجه بإجراء معايرة دورية لأنظمة قياس التصرفات المائية، ومواصلة قطاع الخزانات تنفيذ برامج الرصد والتقييم للقناطر الكبرى، لضمان سلامة المنشآت الرئيسية على مجرى النيل.

وأكد الوزير، أهمية التنسيق بين قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والإدارة المركزية لشؤون المياه بقطاع الري، والجهات المعنية بالوزارة، لتطوير أنظمة توزيع المياه وفقًا للتصرفات الفعلية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة منظومة الموارد المائية.

وأشار سويلم إلى أن قناطر أسيوط الجديدة تُعد من أكبر المنشآت المائية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي في المرتبة التالية بعد السد العالي وقناطر إسنا ونجع حمادي من حيث الأهمية والحجم.

وأوضح أن القنطرة تلعب دورًا محوريًا في التحكم في التصرفات المائية والحفاظ على كل نقطة مياه، حيث تعتمد على بوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكي متطور للفتح والإغلاق.

وأضاف أن المشروع يسهم في تحسين منظومة الري بإقليم مصر الوسطى، والذي يضم خمس محافظات هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، وأسيوط، ويخدم نحو 1.6 مليون فدان. كما يعزز من كفاءة الملاحة النهرية عبر هويس حديث مزود بأحدث أنظمة التحكم العالمية، ويضم محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى إنشاء محور مروري جديد يربط بين ضفتي النيل شرقًا وغربًا في محافظة أسيوط.