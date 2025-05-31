ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وتامول وأسلحة بيضاء في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر في ضبط أحد تجار المواد المخدرة أثناء ترويجه لبضاعته في منطقة العديسات التابعة لمركز شرطة البياضية.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بضبط المدعو "م. ن"، 45 عامًا، عاطل ومقيم بمنطقة الشغب في مركز إسنا، وله معلومات جنائية سابقة في قضايا مخدرات.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة البياضية من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش وأقراص التامول المخدرة، بالإضافة إلى سلاحين أبيضين (سكين وكتر)، ومبلغ مالي، ودراجة نارية (موتوسيكل).

وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء لاستخدامها في تقطيع المخدرات والدفاع عن النفس، كما أقر بأن المبلغ المالي من حصيلة البيع، وأن الموتوسيكل يستخدمه في التنقل لتسهيل نشاطه الإجرامي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.





