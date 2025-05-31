وزير الري يتفقد مشروعات مائية بأسيوط ويتابع تنفيذ قناطر ديروط الجديدة

أسيوط- محمود عجمي:



استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم السبت، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال زيارة ميدانية للمحافظة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية في قطاع الري، وعلى رأسها مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، الذي تجاوزت نسبة تنفيذه 81%.



واستهلت الزيارة بعرض تقديمي استعرض الموقف التنفيذي للمشروع، بما في ذلك الأعمال المنجزة والجارية، إلى جانب خطة تطوير المنطقة المحيطة بالقناطر القديمة والجديدة، والتي تشمل إنشاء حدائق على مساحة 3 أفدنة مع الحفاظ على الطابع الأثري للموقع.



وأكد وزير الري خلال اللقاء أهمية تدريب الكوادر الفنية والهندسية على نظم تشغيل القناطر الحديثة، لضمان استدامة كفاءتها، مشيدًا بالحفاظ على قناطر ديروط القديمة لأكثر من 150 عامًا. كما شدد على ضرورة صون الطابع التاريخي للقناطر باعتبارها جزءًا من تراث مدرسة الري المصرية.



من جانبه، أعرب المحافظ عن تقديره لهذا المشروع الحيوي، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأشار إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة وتوزيع مياه الري، بما يخدم نحو 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد، ويسهم في تعزيز جهود التنمية الزراعية المستدامة.



وعقب اللقاء، تفقد الوزير والمحافظ موقع تنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث تم تشغيل قنطرة بحر يوسف الجديدة، التي تخدم زمام 850 ألف فدان في محافظات المنيا وبني سويف والفيوم والجيزة.



كما شملت الجولة تفقد قناطر حجز الإبراهيمية، التي أوشكت أعمالها على الانتهاء، تمهيدًا لدخولها التشغيل التجريبي ضمن المجموعة خلال الربع الأخير من عام 2025، بعد الانتهاء من صب آخر متر مكعب من الخرسانة واستكمال الأعمال المدنية والميكانيكية.



وخلال لقائه بالعاملين بالمشروع، أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لجهودهم، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الجانب الياباني، الذي ساهم بخبراته في تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني.



وأكد محافظ أسيوط أن قناطر ديروط تُعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث أنشئت عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل، وتُعد مصدرًا رئيسيًا لتغذية 7 ترع فرعية بإجمالي تصرف سنوي يبلغ نحو 9.6 مليار متر مكعب من المياه. وأوضح أن الدراسات الفنية أثبتت انتهاء العمر الافتراضي للقناطر القديمة، ما استدعى تنفيذ المشروع الجديد بمنظومة تحكم متطورة وكوبري علوي حديث.



وفيما يخص باقي مكونات المشروع، فقد تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لقنطرتي الديروطية والبدرمان، وتركيب البوابات ومنظومات التشغيل. كما تم الانتهاء من الأساسات والستائر القاطعة للمياه لقناطر أبوجبل والساحلية وإيراد الدلجاوي، إلى جانب تنفيذ الأعمال الخرسانية وتركيب البوابات.



ويجري حاليًا صب سقف مبنى غرفة التحكم الرئيسية، واستكمال حوائط غرفة الصيانة وعلب التجفيف، في إطار الاستعدادات النهائية لتشغيل المشروع بالكامل.







