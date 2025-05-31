نقل طالبة بامتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية إلى المستشفى

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، عن إصابة الطالبة رقية عصام عبد الجيد محمد عز الدين، الطالبة بالشهادة الإعدادية، بحالة إعياء أثناء أداء الامتحانات، داخل لجنة رقم 116 بمدرسة خالد سطوحي بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون.

وأوضحت المديرية أن الطالبة جرى نقلها في تمام الساعة 10:50 صباحًا بسيارة إسعاف إلى مستشفى أشمون العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة حالتها من قِبل الجهات المعنية.

وكشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، صباح اليوم السبت، عن تصوير طالب بمدرسة السيد الشنواني ورقة الجبر، وأمكن تحديده وضبطه من خلال اسمه ورقم جلوسه المطبوع على الورقة، وذلك ضمن متابعة ورصد أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم.