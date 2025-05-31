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ضبط محاولة غش وتصوير الورقة الامتحانية بالشهادة الإعدادية بالسويس

12:56 م السبت 31 مايو 2025

محافظ السويس يتفقد لجنة الاعدادية الحديثة بنات

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السويس- حسام الدين أحمد:


ضبطت مديرية التربية والتعليم في السويس، محاولة غش وتصوير الورقة الامتحانية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإلغاء امتحان الطالب.


َورصدت غرفة العمليات الرئيسية للشهادة الإعدادية في العاشرة صباح اليوم السبت، تداول صورة لامتحان اللغة العربية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بعد بدء الامتحان بساعة.


ووجه الفور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس تعليماته بسرعة تتبع الأمر وإعداد تقرير مفصل، عن الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.


وجرى التتبع الالكتروني للورقة المنشورة والتوصل للطالب مرتكب الواقعة كما جرى تحريز الهاتف المحمول وعليه صور الامتحان المنشورة وارفاقه بمحضر الواقعة وإحالة الأمر للشؤون القانونية لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية في السويس اليوم السبت حيث انتظم 15905 طالب وطالبة بالحضور موزعين على 87 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث.





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