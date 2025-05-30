القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

خيّم الحزن على مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بعدما ودّع المئات من الأهالي، في جنازة مهيبة، ثلاثة من شباب المدينة لقوا مصرعهم في حادث أليم على الطريق الإقليمي قرب بلبيس، أثناء توجههم إلى عملهم، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة، ووصف من الأهالي بأنهم "شهداء لقمة العيش".

وانطلقت الجنازات الثلاث من مسجد الجبسة بالمدينة عقب أداء صلاة الجنازة، حيث سادت أجواء من الصدمة والأسى لفقدان الشباب الثلاثة في مقتبل العمر، وهم: محمد صابر محمد صبري مدبولي الطناني، وشهرته "محمد روبي"، عبدالخالق ياسر عبدالخالق علي الدين، محمد فاروق فهمي، وشهرته "محمد فاروق النص".

وانهمرت الدموع من أعين أسر الضحايا والمشيّعين الذين عبّروا عن حزنهم الشديد لما وصفوه بالفاجعة، مؤكدين أن الشباب الثلاثة كانوا من خيرة شباب المدينة، يعملون بجد من أجل كسب رزقهم، لكن القدر لم يمهلهم.