طرح 16 قطعة أرض صناعية في المنيا.. كيفية التقديم والمواعيد

المنيا- جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا، طرح وزارة الصناعة 16 قطعة أرض صناعية بمنطقة المطاهرة شرق النيل بمساحات وأنشطة متنوعة، مع تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين.

ويأتي طرح الأراضي خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025 ، وأن كافة إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية .

ويمكن للراغبين في التقديم الدخول عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) واختيار رابط "خدمات الطرح والتخصيص" والدخول على خريطة الأراضي الصناعية ، وإتباع الخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:

تسجيل الدخول.

تحميل كراسة الشروط

البحث قطاعيًا /جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات

ملئ بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)

الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط

القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)

إدخال معلومات الاتصال

إدخال المعلومات البنكية

معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة ..... الخ)

المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ويرفع مع المستندات)

المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)

الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز.

ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم ، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد، ويعقبها الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص.