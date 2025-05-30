ضبط لحوم فاسدة و10 أطنان قمح دون تصريح في حملات بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن مواصلة الحملات التموينية المفاجئة والدورية التي تستهدف المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود ومنافذ التموين، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية، أسفرت عن تحرير 118 محضرًا متنوعًا، وضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، ومباحث التموين برئاسة المقدم أحمد علي والرائد أحمد عبد الكريم.

وشملت نتائج الحملات ضبط 40 كجم من اللحوم الفاسدة، وسيارة محملة بـ10 أطنان من القمح قادمة من محافظة سوهاج بدون تصاريح رسمية، بالإضافة إلى 14 جوالًا من أعلاف التسمين منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في المحال والمقاهي والمطاعم.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير 106 محاضر لمخالفات متنوعة شملت نقص الوزن، وسوء المواصفات، وعدم النظافة، وغياب لوحات البيانات، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم توافر الموازين، والتصرف في كميات من الدقيق، وامتناع بعض المخابز عن إصدار بون الصرف للمواطنين.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز والأحياء، والوحدات المحلية، ومديري الإدارات التموينية، لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ، وضمان التزام المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.