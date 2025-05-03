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محافظة دمياط تعلن تأجيل امتحانات الغد والاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية

10:50 م السبت 03 مايو 2025

مياة الأمطار - أرشيفية

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كتب - مصراوي:

أعلنت محافظة دمياط، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن قرار بتأجيل عقد الامتحانات الشهرية لجميع صفوف النقل المقررة يومي الأحد والاثنين المقبلين، الموافقين 4 و 5 مايو 2025.

وأوضحت المحافظة، أن هذا القرار جاء نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وحرصًا على سلامة الطلاب وتيسير وصولهم إلى المدارس.

ووفقًا للبيان الصادر عن صفحة المحافظة، فقد تقرر تأجيل الامتحانات إلى يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الجدول الزمني الجديد للامتحانات المؤجلة.

ودعت محافظة دمياط، الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لمعرفة أي تفاصيل إضافية تتعلق بالامتحانات.

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