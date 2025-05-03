محافظ المنيا: غرامة 2000 جنيه لسائقي التاكسي المخالفين للتعريفة أو الممتنعين عن التوصيل

المنيا-جمال محمد:

أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قرار رقم (86) لسنة 2025، في استجابةً سريعة لشكاوى المواطنين، لمعاناتهم من المخالفات المتكررة التي يرتكبها بعض سائقي مركبات الأجرة (التاكسي)، منها: تقاضي أجرة أعلى من التعريفة القانونية، والامتناع عن توصيل الركاب، وتحميل ركاب أكثر من العدد المقرر للرحلة الواحدة.

ونص القرار على تحصيل مبلغ مالي قدره 2000 جنيه من كل سائق تاكسي يرتكب مخالفة من تلك المخالفات، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، مع تكليف إدارة مرور المنيا والوحدات التابعة لها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، على أن يتم توريد تلك المبالغ لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز، وإدارة المواقف، والجهات المعنية، بتكثيف المرور الميداني واستمرار الحملات على الطرق، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، خاصة بعد تلقي العديد من البلاغات عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا.

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي شكاوى تتعلق بتعريفة الركوب أو أي تجاوزات أخرى، من خلال أرقام غرفة العمليات 0862342200 - 0862320001 أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.