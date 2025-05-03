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إصابة عامل نظافة صدمه أتوبيس بمدينة قنا

06:00 م السبت 03 مايو 2025

إصابة عامل نظافة صدمه أتوبيس بمدينة قنا

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب عامل نظافة، اليوم السبت، بعد أن صدمه أتوبيس خلال عمله في شارع عبدالمنعم رياض، دائرة بندر قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث لعامل نظافة صدمه أتوبيس في دائرة بندر قنا.

وبعد الفحص تبين إصابة محمود.م.ب، يبلغ من العمر 45 عامًا، صدمه أتوبيس خلال عمله في شارع عبدالمنعم رياض بندر قنا، ونقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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إصابة عامل نظافة أمن قنا
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